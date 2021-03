"Die Conners"-Star John Goodman kämpft mit dem "Verrat" an Roseanne Barr

Es gab und gibt immer wieder Gaststars in der Serie, wer war Ihnen der Liebste?

Ohne jede Frage: George Clooney. Er war damals nett und er ist es auch heute noch. Er war immer neugierig und wollte lernen. Ich wusste, er würde es weit bringen, aber wie weit, das hat sogar mich überrascht ... Sein Humor ist wunderbar, er strahlt einfach positive Energie aus, einer der allerbesten Menschen, die ich kenne. Er vergisst nie auf seine Freunde. Sie wissen ja, wie oft er mich engagiert hat.

Sie drehen in Los Angeles, haben dort sogar ein Haus, aber es ist nicht Ihr Zuhause.

Stimmt, meine Frau ist aus New Orleans, ich bin ein Südstaatler, und wir vermissen es ungemein. Mein wahres Zuhause in L. A. ist meine Conners-Familie, weil ich jeden Tag zur Arbeit gehe, aber mit Freunden drehe. Sobald die Staffel abgedreht ist, geht es in den Süden und dann stopfe ich mich wochenlang mit Muffaletas (Kubanische Sandwiches) und Gumbo voll.

Was geht Ihnen außer diesen Delikatessen noch ab?

Dass ich wegen der Pandemie derzeit nicht Theater spielen kann. Das steckt ganz stark in mir, ich vermisse es. Aber für die Bühne braucht man eine Menge Energie. Jeden Abend aufzutreten, das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Dafür müsste ich wieder zu boxen beginnen, Stunden im Ring in irgendeinem abgefuckten Gym in Hollywood schwitzen. Und ich bin jetzt schon seit einem Jahr faul. Das muss sich ändern, schließlich will ich nicht wieder so fett wie früher werden (2011–2018 verlor er 50 kg).