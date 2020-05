Die Beckhams brechen Urlaub ab

Satte 300.000 Euro zahlte David Beckham für den Weihnachtsurlaub mit seiner Frau Victoria und den 4 Kindern in einem Luxus-Resort auf den Malediven. Doch bereits nach drei Tagen zog nicht nur Victoria – die sowieso nicht sehr oft lächelt – ein langes Gesicht: Die dicken Regenwolken wollten auch am vierten Tag nicht verschwinden. Der Starkicker überlegte nicht lange und rief der Familien-Mannschaft zu: „Einpacken!“. Rechtzeitig zu Silvester wollte die Großfamilie wieder zu Hause sein: In Kalifornien scheint die Sonne täglich – und das gratis.