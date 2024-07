Weitere Schauspielerin verklagt "Diddy" Combs wegen sexueller Gewalt

Eine weitere Frau geht vor Gericht gegen Hip-Hop-Mogul Sean "Diddy" Combs wegen des Vorwurfs der sexuellen Gewalt vor. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, wirft Schauspielerin Adria English Combs in ihrer am Mittwoch an einem Gericht in New York eingereichten Klage zudem Menschenhandel mit dem Ziel der sexuellen Ausbeutung vor. English fordert demnach ein Schwurgerichtsverfahren gegen Combs und Schadensersatz in ungenannter Höhe.