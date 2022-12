Harvey Weinstein wegen Vergewaltigung verurteilt

Im Strafprozess gegen Harvey Weinstein haben die Geschworenen in Kalifornien den ehemaligen Hollywood-Mogul wegen Sexualverbrechen in drei Anklagepunkten, darunter Vergewaltigung, schuldig gesprochen. Das teilte das Gremium am Montag dem Gericht in Los Angeles nach tagelangen Beratungen mit. In einem Punkt wurde er freigesprochen, in drei weiteren Punkten gab es keine Einigung.

Die Geschworenen, acht M√§nner und vier Frauen, mussten in jedem Anklagepunkt ein einstimmiges Urteil f√§llen. Dies war ihnen in drei Punkten nicht gelungen. Ihre Beratungen √ľber zehn Tage hinweg dauerten √ľber 40 Stunden an.