Dickes Fell: "Grizabella" Jennifer Hudson musste viele Schicksalsschläge einstecken

Mit sieben singt sie in der Kirche Gospel-Soli. Mit 18 tourt sie als Sängerin mit einer Disney-Cruise durch die Meere. Mit 22 schafft sie es in die Top 12 von „American Idol“, der erfolgreichsten aller Talente-Shows. Als sie als sechste ausscheidet, gibt es einen medialen Shitstorm, in den sich auch Elton John einmischt. JHud – wie sie sich nennt – ist jedoch nicht zu stoppen. Drei Jahre später gewinnt sie einen Golden Globe und einen Oscar für Dreamgirls.

KURIER: Sie spielen derzeit eine berühmte Katze – Grizabella in Cats. Wie oft mussten Sie „Memory“ singen?

Jennifer Hudson: 38 Mal, nonstop, mit all den Emotionen, die in diesen Song hineinfließen. Wir haben zwei Tage nichts anderes gedreht, von allen Seiten. Es ist schwierig, die Emotion so lange zu halten. Einmal bin ich eingeschlafen, und der Regisseur hat mich mit seiner Version von „Memory“ aufgeweckt. Da war ich schnell wach, haha!