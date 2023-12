Dick Van Dyke hat's mit 98 immer noch drauf: Der "Mary Poppins"-Star steppt

Er spielte ĂŒbrigens auch den Arzt in der beliebten Krimiserie "Diagnose: Mord". Am 13. Dezember wird er 98 Jahre alt.

In einer CBS-Sondersendung "Dick Van Dyke 98 Years of Magic" wird der Star groß gefeiert. Ausgestrahlt wird die Show am 21. Dezember um 21 Uhr.

Und im Zuge dessen, zeigte er, dass er es immer noch drauf hat. Auf einem Instagramvideo ist zu sehen, wie er samt Stock Stepptanzschritte vollfĂŒhrt, angelehnt an seinem legendĂ€ren Schornsteinfegertanz aus "Mary Poppins".