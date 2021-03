Diana hat Harry und Meghan geholfen, den Palast hinter sich zu lassen

Rassismus, Suizidgedanken und schwere Enttäuschungen: Prinz Harry und seine Frau Meghan haben dem britischen Königshaus in einem Interview mit US-Starmoderatorin Oprah Winfrey schwere Vorwürfe gemacht und damit einige der Gründe für ihren Rücktritt aus der ersten Reihe der Royals bekannt gegeben. Prinz Harry hatte mehrfach erklärt, er wolle verhindern, dass sich die tragische Geschichte seiner Mutter wiederhole. Prinzessin Diana war von der britischen Presse massiv verfolgt worden. Sie starb am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren, als ihr von Paparazzi gejagter Wagen in Paris in einem Tunnel an einen Pfeiler raste.