Deva Cassel: Monica Belluccis Tochter startet durch

Auch Monica Bellucci begann in jungen Jahren als Model, bevor sie als Schauspielerin Bekanntheit erlangte. Die heute 56-Jährige verdiente sich bereits während ihres Jus-Studiums an der Universität Perugia ihren Unterhalt als Fotomodell. 1988 ging Bellucci nach Mailand, wo sie von der Agentur "Elite" unter Vertrag genommen wurde und unter anderem für Dolce & Gabbana warb. 1990 wechselte die Italienerin ins Filmgeschäft. Ihren ersten Auftitt in einem US-amerikanischen Film absolvierte Bellucci 1992 in Bram Strokers "Dracula". Ihre Rolle im französischen Thriller "Lügen der Liebe" (1996) brachte ihr eine Nominierung für den französischen Filmpreis César ein und machte sie zum Weltstar.