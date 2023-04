Details zur Krönung: Diese Entscheidung ist für Prinz Harry Demütigung

Wenn Prinz Harry am 6. Mai der Krönung seines Vaters Prinz Charles III teilnimmt, wird er wohl eher im Hintergrund bleiben. Am Krönungsgottesdienst in der Westminster Abbey wird er teilnehmen. Es wird jedoch nicht erwartet, dass der Herzog von Sussex nach dem Gottesdienst an der Prozession teilnimmt oder sich anderen Mitgliedern der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace oder weiteren Feierlichkeiten anschließt. Jetzt plaudern royale Insider aus, dass Harry bei der nahenden Krönung gänzlich ins Abseits verbannt werden soll.

Bericht: Harry soll bei Krönung in zehnter Reihe sitzen

Der ehemalige Butler der Königsfamilie, Paul Burrell, behauptet gegenüber The Sun, dass Harry bei der Krönung seines Vaters zehn Reihen hinter anderen hochrangigen Royals sitzen und nach der Zeremonie wohl einen schnellen Abgang machen wird.