Désirée Nick wird 65: So tickt die Königin der Gemeinheiten hinter der Fassade

Hinter der Fassade der Läster-Diva

Hinter der Fassade der blonden Läster-Diva steckt eine Frau, die auch ernst sein kann. Und philosophisch: "Die grausamste Bestie von allen ist der Mensch", sagte sie, als sie 2011 das Dschungelcamp analysierte. In der Dokusoap "Prominent und obdachlos" zog sie zu Menschen auf die Straße und warb dafür, Anteil an ihrem Schicksal zu nehmen.

Was nicht sehr bekannt ist: Nick, geboren in Berlin-Charlottenburg, wurde als klassische Balletttänzerin ausgebildet und zählt die Deutsche Oper in Berlin, die Bayerische Staatsoper und den Pariser Lido zu ihren Stationen. Drei Jahre lang arbeitete sie als katholische Religionslehrerin.

In den 90er Jahren begann ihre Kabarettkarriere. Ihre Programm tragen Titel wie "Retro-Muschi" oder "Désirée – Superstar. Sturzgeburt einer Legende". Die Liste ihrer Theaterrollen ist lang, darunter waren "Die Zirkusprinzessin" an der Komischen Oper in Berlin oder die "Odyssee" bei den Bad Hersfelder Festspielen. Auch bei einer Volksbühnen-Inszenierung von René Pollesch machte sie mit.

Wolfgang Joop ist Patenonkel ihres Sohnes Oscar (24), der Modedesigner ist mit Nick befreundet. Warum so eine Frau eigentlich Single sei? Das sei kein Wunder, sagte Joop im "Bild am Sonntag"-Interview. "Wer so viele Ansprüche an sich selbst hat, verschreckt viele."

Das Alter und die Männer, das hat sie immer wieder zum Thema gemacht. Ein aktuelles Projekt ist ihr Plauder-Podcast "Lose Luder". Sie hat elf Bücher veröffentlicht. Das jüngste heißt "Der Lack bleibt dran!" (Gräfe und Unzer). Darin schreibt Nick: "Nicht nur, dass ich ab 40 sowieso immer attraktiver geworden bin, ich sah nie besser aus als heute. Mag am Typ liegen, für mich ist es beschlossene Sache, dass ich mit 80 Jahren von allen die Schönste sein werde."