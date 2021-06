Der schweigsame Äktschn-Star

Die Crewmitglieder lachen laut, Polt leise. Er ist kein Pausenclown. Seine Sager sind wohl dosiert. Die Menschen um ihn herum saugen jedes Wort auf. Polts bissiger Humor ist selten geworden. Präsenter sind jene Spaßmacher – in Deutschland Comedians genannt –, die vor Massenpublikum in Hallen auftreten.

Mit seiner Meinung über diese Berufskollegen hält sich Polt nobel zurück. „Schau, das mit dem Humor ist schwierig. Das Thema ist so weitläufig wie die Liebe“, sagt er. Er spricht jetzt sehr langsam und dehnt die Sätze: „Die verschiedenen sozialen Schichten haben ihren eigenen Humor. Die Banker haben einen anderen als die Bauern. Und das, was in den Medien verbreitet wird – naja, ich schaue kaum fern. Höchstens BBC World oder Al Jazeera, manchmal auch RAI.“

Die italienische Sprache beherrscht der Bayer ebenso wie das Schwedische. Polt hat Skandinavistik studiert, was wenige wissen. Auf die Frage „Warum?“, antwortet er mit einer Geschichte – im perfekten Schwedisch: „Ich habe in den 1960er-Jahren dort gelebt und in Göteborg studiert. Ich bin in Schweden vor Publikum aufgetreten. Olof, ein Humorist, hat mir geholfen, Auftritte zu bekommen.“

Ein schwedisches Wort, das ihm gefällt? „Tystnaden“ – das Schweigen. „Wie der Film von Ingmar Bergmann, der hat für viel Furore gesorgt“.

Polts beredtes Schweigen, 1980 bei der Verleihung des deutschen Kleinkunstpreises, sorgte für Aufsehen: Weil ZDF-Verantwortliche CSU-kritische Passage aus einem Manuskript des Kabarettisten gestrichen hatte, schwieg Polt. Zehn Minuten lang. Auf Sendung.

Gerhard Polts legendäres Schweigen ist nach 30 Jahren auf YouTube mit 28.000 Klicks noch immer ein Renner.