Der neue "Bridgerton"-Star Jonathan Bailey steht auf Männer

Dennoch gäbe es für die Sexszenen einige Tricks, damit man einander nicht zu nahe kommen müsse, erzählte Bailey dem Magazin GQ. "Wenn zwei Leute eine Sexszene machen, müssen sie drei Barrieren zwischen sich haben, und es gibt bestimmte Handlungen, bei denen ein halb aufgepumpter Netzball Bewegungen ermöglicht, ohne dass sie sich physisch berühren müssen. Es ist wirklich ziemlich albern und wir haben einige lustige Momente, aber es macht es weniger peinlich".

Im echten Leben haben es Jonathan Bailey aber die Männer angetan. Er outete sich schon 2018 als homosexuell, obwohl ihm einige Kollegen davon abgeraten haben. "Ich kam an einen Punkt, an dem ich dachte: 'Scheiß drauf.' Ich würde viel lieber die Hand meines Freundes in der Öffentlichkeit halten oder mein eigenes Foto auf Tinder einstellen und mir darüber keine Sorgen machen, als eine Rolle zu bekommen", so der Schauspieler.

Derzeit ist er nicht vergeben, halte aber sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sein erster Schwarm sei aber Prinz Eric aus "Arielle" gewesen, verriet er einmal gegenüber Harper's Bazaar.