Der Moonlight-Cast modelt für Calvin Klein

Da hat man bei Calvin Klein wohl den absolut richtigen Riecher gehabt oder besser gesagt – auf die rrrrichtigen Männer gesetzt. Denn nicht nur, dass der "Moonlight"-Cast (drei Oscars, darunter, im zweiten Anlauf, in der Kategorie "Bester Film") für die legendäre Oscar-Nacht im Dolby Theatre von dem Spitzen-Label mit schicken Anzügen ausgestattet wurde, posierten nun auch Mahershala Ali (43, der erste muslimische Schauspieler mit einem Academy Award) und seine Kollegen vor der Linse von Fotograf Willy Vanderperre für die neue Kampagne in der feschen Wäsch’.

Foto: /Calvin Klein Vor allem der Ex-Leichtathlet und Footballer Trevante Rhodes (27) zeigt dabei ziemlich sexy sein Sixpack. Sinnlich räkelt er sich nur im kessen Höschen auf einem Ledersessel. "Ich will gewinnen, wie ein Athlet", so sein Kommentar auf Instagram. Der knackige Filmstar übernimmt übrigens als nächstes eine Rolle im Action-Streifen "The Predator".

Foto: /Belvedere Aber auch sein blutjunger "Moonlight"-Mitspieler Alex Hibbert agiert schon erstaunlich cool vor der Kamera. "Innen dunkel, nach außen fröhlich und hell", so der 12-jährige Nachwuchs-Schauspieler über seine Einstellung und Liebe zur Mode. Das war Hibberts erste Rolle überhaupt, davor konnte er höchstens im Schultheater Berufserfahrung sammeln. Über die unglaubliche Oscar-Panne (zuerst wurde ja fälschlicherweise der Film "La La Land" als Sieger ausgerufen) sind die "Moonlight"-Darsteller aber nicht böse – "Alles passiert aus einem bestimmten Grund. Ich denke, es ist genau so gekommen, wie es kommen sollte", meinte Ashton Sanders (21).