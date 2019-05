Der bizarre Grund, aus dem Marijke Amado Schweinefiguren sammelt

"Wir haben den Weg für die junge Generation freigemacht"

In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch spricht Amado nicht nur über diesen ungewöhnlichen Therapieansatz, sondern verarbeitet auch Erfahrungen aus ihrer jahrzehntelangen TV-Karriere.

Ihre Absicht sei es jedoch nicht, durch die geschilderten Enttäuschungen Rache zu üben.

"Meine Intention ist, ein Stück Zeitgeschichte wiederzugeben (...). Daran kann man sehen, was wir Frauen in den letzten 40 Jahren erreicht haben. Wir waren keine Opfer damals. Wir haben eine andere Zeit miterlebt, haben Sachen verändert und den Weg für die junge Generation freigemacht", stellte die Moderatorin klar.

"Vergiss das Fernsehen, Frauen ab 40 haben keine Chance mehr"

Die Karriere der gebürtigen Holländerin begann in den 70er Jahren als Assistentin in Rudi Carrells Show "Am laufenden Band". Schon dort habe sie erste frauenfeindliche Erfahrungen gemacht, als man ihr mitgeteilt habe, sie möge bitte nicht mit ihrem "fetten Arsch in die Kamera laufen". Amado beschreibt in ihrem Buch, damals die Kleidergröße 34-36 gehabt zu haben.