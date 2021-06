Der Bauer auf dem Königsthron

Als Heiliger beliebt ist Georg vor allem in den orthodoxen Kirchen. Georgios – was so viel wie Bauer oder Landwirt heißt – lebte der Legende nach im 3. Jahrhundert und wurde bekannt als Drachentöter. Dieser alte und doch immer aktuelle Name schmückt nicht nur Royals, sondern auch viele prominente Politiker, Dichter und Künstler. Dem Revolutionär Georges Danton setzte der Literat Georg Büchner ein Denkmal. George Washington war der erste US-Präsident.

Seine Nachfolger George Bush senior und junior erlangten nicht ganz sein Format. Die Künstler George Michael und Boy George haben mit dem Heiligen wohl nur den Namen gemein.