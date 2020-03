"Den alten Moses gibt es nicht mehr": Moses Pelham bringt neues Album

"Ich bin ne lebende Legende und wär schon längst in Rente/Wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte." So selbstbewusst rappte Moses Pelham vor fast 25 Jahren als Teil des Rödelheim Hartreim Projekts. Seitdem ist viel passiert. So viel, dass der 49-Jährige nun ein Buch über sein Leben schreibt. Aber damit nicht genug: Mit "Emuna" erscheint am Freitag ein neues Soloalbum des Musikers.

Die Platte setzt eine Entwicklung fort, die bereits vor mehreren Jahren begonnen hat: weg vom rebellischen Rap, hin zu ernsthafteren Liedern. "Mir sagen die Leute immer: Du bist eine Blaupause für deutschsprachigen Straßenrap, das mag auch so sein", sagt Pelham im Interview mit der dpa. "Aber ich würde mich heute viel mehr freuen, wenn jemand sagt: Du bist die Blaupause für Erwachsenenrap." Und: "Den alten Moses gibt es nicht mehr. Wenn du den hören willst, dann höre dir die alten Platten an."

Insgesamt zwölf Tracks umfasst "Emuna". Los geht es mit dem eindringlichen Stück "Notaufnahme". Dann sind da "Du", ein Stück über aufrichtige bedingungslose Liebe, oder das von Piano und Cello getragene "Weiße Fahne". Dass der frühere Moses Pelham aber doch nicht ganz weg ist, merkt man an härteren Tracks wie "Backstein", die durchaus als Reminiszenz an die 1990er-Jahre gesehen werden können.