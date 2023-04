Demi Moore zeigt sich im Bikini: Wie hält sie sich bloß so erstaunlich fit?

Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit avancierte Moore in den 1990er-Jahren zu einer der bestbezahlten Schauspielerinnen Hollywoods. Der Erfolg hatte aber auch seine Schattenseiten. Jahrelang war die Schauspielerin von Alkohol, Schmerzmitteln und Kokain abhängig. Allen voran ihre drei Töchter litten unter der Sucht, gesteht sie in ihren Memoiren "Inside Out", in denen sie offen über ihren Alkohol- und Drogenmissbrauch, Essstörungen und ihre schwierige Jugend schreibt.

Demi Moores Fitness-Geheimnis

Mittlerweile geht es Moore nicht nur karrieretechnisch, sondern auch privat entspannter an. Während ihre Ehen mit Bruce Willis und Ashton Kutcher einst die Schlagzeilen dominierten, hält der Hollywoodstar seine neue Beziehung mit dem Schweizer Szene-Koch Daniel Humm weitgehend aus der Öffentlichkeit raus.

➤ Lesen Sie hier mehr: Demi Moore: Erstes Kuss-Foto mit neuem Freund

Auch im Umgang mit sich selbst ist die Schauspielikone, der in der Vergangenheit auch die eine oder andere Beauty-OP nachgesagt wurde, nicht mehr ganz so streng, wie es einst der Fall war.

Früher hielt sich die Schauspielerin eigenen Angaben an eine strikte Diät und sportelte wie verrückt, um in Form zu bleiben. Mit sechzig Jahren geht es die Schauspielerin inzwischen entspannter an - auch wenn Moore eine gesunde Ernährung heute wichtiger ist denn je.