Demi Moore: Erstes Kuss-Foto mit neuem Freund

Wer ist Daniel Humm?

Der in der Schweizer Gemeinde Strengelbach geborene Daniel Humm macht in den USA die gro√üe Karriere. Der 46-J√§hrige ist Chef de Cuisine und Miteigent√ľmer des angesagten Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York, welches als das h√∂chstpositionierte Restaurant in den Vereinigten Staaten gilt und von der James Beard Foundation als bestes Restaurant in den USA ausgezeichnet wurde. 2017 kam es auf Platz 1 der Rangliste "The World‚Äôs 50 Best Restaurants."