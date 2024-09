Demi Moore: Täglich 100 Kilometer mit dem Rad, um abzunehmen

Demi Moore spielt in neuem Film eine Frau, die sich mit einer Droge namens "The Substance" verjüngt.

Schauspielerin Demi Moore hat einmal mehr darüber gesprochen, wie sich der Druck, der in Hollywood auf Frauen ausgeübt wird, einst auf ihre Einstellung zu ihrem eigenen Körper ausgewirkt hat.

Sie sei früher besessen von ihrem Körper gewesen, schrieb Moore bereits in ihren Memoiren "Inside Out". "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich aufhören könnte zu trainieren", erzählte sie in dem 2019 erschienenen Buch. Jahrelang hielt sie sich zudem an extreme Diäten - was einen Jo-Jo-Effekt zur Folge hatte. Doch weder dünn noch mit etwas mehr Kilos an den Hüften habe sie sich gefallen. "Ich war weder in dem einen noch im anderen Stadium glücklich", erzählte Moore einmal.

Demi Moore: "Ich habe mir so viel Druck gemacht" Dem Fitness-Wahn hat die Schauspielerin inzwischen zwar abgeschworen. Jetzt kam die Ex-Frau von Bruce Willis, die mit dem Action-Star drei gemeinsame Töchter teilt, aber einmal mehr auf ihre früheren Selbstkasteiungen zu sprechen. In einem neuen Interview mit "CBS Sunday Morning" enthüllte die Schauspielerin, nach ihrer zweiten Schwangerschaft täglich 60 Meilen (fast 100 Kilometer) mit dem Fahrrad gefahren zu sein, um Gewicht zu verlieren.

"Ich habe mir so viel Druck gemacht", sagte sich Moore, während sie sich an die anstrengende Trainingsroutine, die sie nach der Geburt ihrer zweiten Tochter, Scout Willis, im Jahr 1991 absolviert hat, erinnerte. Damals beschloss die Schauspielerin während der Dreharbeiten zu "Indecent Proposal" jeden Tag 30 Meilen mit dem Fahrrad zur Arbeit und zurückzufahren. "Ich habe sie die ganze Nacht über gestillt, bin mit einem Trainer im Dunkeln aufgestanden, bin mit dem Fahrrad den ganzen Weg nach Paramount gefahren, sogar an den Ort, an dem wir gedreht haben." Dann habe sie den ganzen Tag gedreht – "was normalerweise ein 12-Stunden-Tag ist, und dann fängt es wieder von vorne an." "The Substance": Demi Moores neuer Film In ihrem jüngsten Film "The Substance“ spielt Demi Moore die Rolle einer jugendbessesenen Frau. In dem Film geht es um einen Star einer beliebten Aerobic-Show, der sich eine Schwarzmarktdroge injiziert, um jünger auszusehen. Auf diese Weise verwandelt sich Moore im Film in eine junge lebhafte Schönheit, gespielt von Margaret Qualley - bis es zu Problemen kommt und seltsame Dinge zu passieren beginnen.

Zum Interview-Magazin sagte Moore, sie sei "bewegt" gewesen, als sie das Drehbuch zum Films gelesen hat. Es sei ein "einzigartiger Weg, dieses Thema des Alterns, der gesellschaftlichen Konditionierung und dessen, was ich auch als den Druck der männlich idealisierten Frau betrachte, in den wir uns als Frauen hineingesteigert haben, zu erforschen." "Im Kern geht es wirklich darum, was wir uns selbst antun, und ich fand es toll, dass es auf eine so physische Art und Weise dargestellt wurde – es zeigt, wie gewalttätig das ist, was wir mit unseren Gedanken machen, wie wir uns selbst angreifen", fuhr Moore fort. "Es liegt eine große Kraft darin zu wissen, dass das, was wir uns selbst antun, eine Entscheidung ist und dass wir eine andere Wahl treffen können." "Das ist eines der Dinge, die ich meinen Kindern ihr ganzes Leben lang gesagt habe: Die einzig wahre Konstante im Leben ist Veränderung. Und es ist ein Prozess im Leben der ständigen Akzeptanz".