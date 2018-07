Demi Moore: Hat sie sich diesen Komiker geangelt?

Demi Moore (55) hat in Hollywood nicht nur Karriere gemacht, sondern ist auch für ihre Vorliebe für jüngere Männer bekannt. So angelte sich die Ex-Frau von Action-Star Bruce Willis von 2005 bis 2013 den um 15 Jahre jüngeren Ashton Kutcher (40). Ihr angeblicher Ex-Liebhaber Nick Jonas (25) ist sogar um ganze 30 Jahre jünger. Glaubt man den aktuellen Liebes-Gerüchten in Hollywood, soll Demi nun wieder frisch verliebt sein.