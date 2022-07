Demi Moore: Auf Kriegsfuß mit Ex-Mann Ashton Kutcher?

Sie waren ein Beispiel dafür, dass das Alter in der Liebe keine Rolle spielt: 2003 funkte es zwischen Demi Moore und dem 16 Jahre jüngeren Ashton Kutcher. Die beiden trauten sich 2005 und waren lange miteinander glücklich - bis Moore 2011 die Trennung bekannt gab. Es folgten Berichte über einen vermeintlichen Seitensprung ihres damaligen Noch-Ehemannes. Im Jahr darauf wurden Moores Suchtprobleme bekannt, nachdem sie aufgrund eines Krampfanfalles in die Notaufnahme eingeliefert wurde. 2013 reichte die Schauspielerin nach einer Behandlung in einer Entzugsklinik die Scheidung ein. Nach seiner nervenaufreibenden Trennung soll das Ex-Paar eigentlich um einen freundschaftlichen Umgang bemüht gewesen sein. Nun verbreitet ein Klatschblatt jedoch das Gerücht, dass Moore derzeit alles andere als gut auf Kutcher zu sprechen sein soll.

Plant Kutcher Veröffentlichung seiner Memoiren?

Woman's Day behaptet, der "Two and a Half Men"-Star würde in Erwägung ziehen, seine Memoiren zu schreiben. Und Moore soll nicht glücklich darüber sein. Sie selbst hatte 2019 ein Buch über ihr Leben mit dem Titel "Inside Out: A Memoir" herausgegeben, mache sich aber Sorgen, dass ihr Ex-Mann in seinem Rückblick auf sein Leben über ihre gescheiterte Ehe auspacken und dabei seine Version der Geschichte erzählen könnte.

"Demi war in ihrem eigenen Buch viel zu nett zu Ashton, obwohl er sie angeblich betrogen und ihr das Herz gebrochen hat", zitiert das Boulevardblatt eine angebliche Quelle. "Und sie wird erwarten, dass er dasselbe tut. Ashton ist technikbesessen, wenn er also Memoiren schreibt, wird es nicht nur ein Buch sein."