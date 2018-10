Demi Lovatos Drogendealer: Diese Stars zählen zu meinen Kunden

Während Sängerin Demi Lovato sich nach ihrer Drogenüberdosis in einer Entzugsanstalt erholt, plaudert nun ihr vermeintlicher Dealer erneut aus dem Nähkästchen.

VIP-Dealer packt aus

Gegenüber dem Supermarktblatt National Enquirer soll Brandon Johnson nicht nur behauptet haben, dass er Lovato kurz vor ihrer Überdosis am 24. Juli mit Drogen beliefert habe. Auch anderen Hollywoodstars will der angebliche VIP-Dealer Hausbesuche abgestattet haben.

"Ich war backstage bei den Oscars, um Kokain zu verkaufen. Ich war an TV- und Film-Sets und könnte einen Grundriss vom Inneren der Villen einiger der größten Stars in Hollywood zeichnen, so oft war ich da", zitiert die Gazette den vermeintlichen Drogenbaron. So sollen auch Stars wie Jennifer Aniston, Britney Spears und Drew Barrymore zu seinen Kunden zählen. Beweise für Johnsons Behauptungen gibt es allerdings keine.