Demenz-Diagnose: Bruce & Emma Willis erneuerten Eheversprechen

Emma Heming Willis will die schönsten gemeinsamen Erinnerungen für Ehemann Bruce Willis lebendig halten. Am 14. Hochzeitstag teilte das Model auf Instagram ein Video, das im Jahr 2019 bei der Erneuerung ihres Ehegelübtes entstand. Dazu schrieb sie, wie wichtig es ihr sei, besondere Momente wie diese festzuhalten.

Heming Willis: Erinnerungen für Bruce

"An unserem 10. Hochzeitstag haben wir beschlossen, unser Gelübde an demselben Ort zu erneuern, an dem wir 2009 'ja' gesagt haben. Ich bin so froh, dass wir es getan haben. Nutzt jede Gelegenheit, um euch mit Familie und Freunden zu vereinen und zu feiern. Das sind die Momente und die schönen Erinnerungen, an denen man ein Leben lang festhalten darf", schreibt sie zu einem Clip, auf dem die Zeremonie unter freiem Himmel zu sehen ist.