1999 gaben sich David und Victoria Beckham in einem irischen Schloss das Jawort. Fast 20 Jahre später sind Becks und das ehemalige "Spice"-Girl immer noch glücklich verheiratet. Nun haben die Beckhams sogar ihr Ehegelübde erneuert.

Zweites Jawort für die Beckhams

"Wir haben damals eine Menge dafür ausgegeben", erzählte David Beckham gegenüber Radio 4 über seine erste Hochzeit. Das zweite Jawort ist allerdings wesentlich bescheidener ausgefallen: "Wir haben unser Ehegelübde erneuert und das war viel intimer, da waren etwa sechs Leute in unserem Haus."

Bei ihrer ersten Hochzeit gab sich das Promi-Paar noch ziemlich extravagant – so saßen David und Victoria unter anderem während der Zeremonie 1999 auf Thronen. Heute kann Beckham darüber nur lachen.

Über die Throne und ihre eigenwilligen Hochzeitskreationen sagte der Ex-Kicker: "Das war sehr gewagt. Victoria sah ziemlich gut aus. Mein Outfit - was habe ich mir dabei gedacht? Ich hatte sogar einen lila Zylinder. Was habe ich mir dabei gedacht?"

Foto: instagram

Im Laufe ihrer Ehe haben David und Victoria Beckham, die gemeinsam vier Kinder großziehen, so manch Höhen und Tiefen erlebt. Ihre Liebe sei aber noch immer so stark wie am ersten Tag.

Foto: FREMD/Giles John PA News

Beckham über das Eheleben: "Natürlich macht man über die Jahre Fehler, wir wissen alle, dass eine Ehe manchmal schwierig ist und es darum geht, diese Dinge durchzuarbeiten. Immer, wenn einer eine schwere Zeit durchmacht, reden wir, denn wir kennen uns gegenseitig besser als jeder andere. Bleiben wir zusammen, weil wir eine Marke sind? Natürlich nicht. Wir bleiben zusammen, weil wir uns lieben. Wir bleiben zusammen, weil wir vier großartige Kinder haben. Natürlich machen wir schwere Zeiten durch. Wenn diese Zeiten kommen, arbeiten wir sie als Einheit durch, als Familie."