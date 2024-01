David Soul ist tot: Erste Worte von "Starsky & Hutch"-Co-Star Paul Michael Glaser

Der aus der Fernsehserie "Starsky & Hutch" bekannte Schauspieler David Soul ist tot. Er sei am Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag unter Berufung auf seine Frau Helen Snell. In den 1970er Jahren spielte Soul den Detektiv Ken "Hutch" Hutchinson, Paul Michael Glaser war in der Krimiserie als sein Kollege Dave Starsky zu sehen.

Glaser trauert um "wichtigen Teil" seines Lebens

Glaser trauert nun um "einen Bruder, einen Freund, einen fürsorglichen Mann", wie er im Gespräch mit dem US-People-Magazin sagt. "Wir werden seinesgleichen nie wieder sehen." Es falle ihm schwer, Souls ableben zu begreifen, so der Schauspieler. "Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir am Telefon liebevolle Beleidigungen ausgetauscht haben", so der 80-Jährige im People-Interview. "Es braucht einfach Zeit, sage ich mir. Weil ich mich von einem so lieben Freund und wichtigen Teil meines Lebens verabschiede, vermute ich, dass ich den Verlust erst nach und nach verstehen werde." Souls Frau Snell spricht Glaser sein Beileid aus. "Er konnte gar nicht in Worte fassen, was sie ihm bedeutete."