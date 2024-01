Bericht: Shia LaBeouf will katholischer Diakon werden

Hollywood-Schauspieler Shia LaBeouf ("Transformers"), der in den vergangenen Jahren immer wieder für Kontroversen sorgte, ist jetzt katholisch. Berichten zufolge erwäge er nun Diakon zu werden. "Shia ist am vergangenen Wochenende durch das Sakrament der Firmung vollständig in die Kirche eingetreten", teilte Bischof Robert Barron der Kapuziner-Franziskaner der Western America Province via Facebook mit. Auf Fotos ist der Schauspieler leger gekleidet in der Kirche zu sehen. Dem US-People-Magazin zufolge fand die Firmung am Sonntag in Kalifornien statt. LaBeouf habe auch erklärt, er wolle "irgendwann in der Zukunft" Diakon werden.