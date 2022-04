David Hasselhoff schlüpft wieder in seine "Baywatch"-Badehose

Der ehemalige "Baywatch"-Darsteller zeigte sich im neuen Spot für den Hersteller von Trinkwassersprudlern in seiner alten Rettungsschwimmer-Montur aus seinen früheren Tagen in der Kult-Serie. Mit seinem Auftritt im humorvollen Werbeclip will sich der 69-Jährige gemeinsam mit der Marke und dem NGO „SEE Turtles“ für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzen.