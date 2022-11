David Guetta ist 55: Das dekadente Leben des Star-DJs

Dazu dann noch eine groĂźe Lasershow mit viel Pyrotechnik und fertig ist die perfekte Inszenierung.

Da Guettas Equipment wesentlich leichter zu transportieren ist, als die Instrumente einer ganzen Band, kann es schon einmal vorkommen, dass er innerhalb eines Tages auch in mehreren Städten auflegt. Während andere diesen Lebensstil nur mithilfe von Drogen und Alkohol durchstehen, lässt David Guetta beinahe komplett die Finger davon.

"Ich trinke höchstens mal ein Glas auf einer Party, aber wirklich selten. Wenn du nervös bist, wenn du Angst hast vor einem Auftritt, dann ist es natürlich der einfachste Weg, vorher was zu trinken oder was zu nehmen. Das funktioniert. Aber dann gewöhnst du dich daran und musst immer was trinken. Bei fünf Shows pro Woche kommst du so in große Schwierigkeiten", sagte er einmal in einem Interview mit ntv.

Um nicht jeden Tag in einem anderen Hotel verbringen zu mĂĽssen, hat der Erfolgs-DJ vier Wohnsitze (Ibiza, Dubai, London und Los Angeles). Zwischen diesen pendelt er ĂĽbrigens via Privatjet, eh klar. Was bei dem Jetset-Leben ein bisschen hintanbleibt, ist sein privates GlĂĽck. Nach der Scheidung von Ehefrau Cathy war er sieben Jahre lang mit dem kubanischen Model Jessica Ledon zusammen. Laut mehreren Medienberichten soll aber auch diese Beziehung wieder vorbei sein.