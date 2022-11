David Garrett: Die harte Kindheit des Star-Geigers

2022 hatte Garret in der Show "3nach9" schon einmal über seine Kindheit gesprochen, die vom Drill durch seinen Papa geprägt war. "Ich hatte ganz viel Streit mit meinem Vater, also praktisch täglich, weil er Leistung abverlangt hat, die ich an dem Tag nicht geben konnte. Natürlich gab es Auseinandersetzungen und es flossen unglaublich viele Tränen, bis ich 18 Jahre alt war und ausgezogen bin", hatte der Star-Geiger erzählt. Die harte Arbeit hat sich aber immerhin gelohnt. "Ganz ehrlich gesagt, ohne dieses Opfer wäre ich auch nicht so gut an dem Instrument", ist sich Garrett inzwischen sicher.

Nach der Matura hatte sich Garrett seinen Eltern zuliebe zunächst am Royal College of Music im näheren London eingeschrieben, obwohl er eigentlich nach New York wollte. Da er die Vorlesungen aber nie besuchte, musste er das College bald verlassen. Im Alter von 19 Jahren zog er zu seinem in New York studierenden Bruder - was ein erster Schritt in Richtung Unabhängigkeit war.