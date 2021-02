David Duchovny: „Durch die Maske bin ich unsichtbar“

Sie verbrachten im letzten Jahre viele Monate mit Ihrem Sohn Kyd. Wie war das?

Erstaunlich. Wir waren gemeinsam in Quarantäne in New York, und wenn du auf einmal 24 Stunden pro Tag mit einem 17-, jetzt 18-jährigen verbringst, ist es schon toll, wenn man einander nicht umbringt. Ich habe geputzt und gekocht, zwei Dinge, die ich nicht kann. Und ich sage Ihnen ehrlich, im Gegensatz zu anderen Leuten, die jetzt damit angeben, was für tolle Köche sie geworden sind – ich nicht! Ich habe nicht auf einmal meine Kochkünste oder meine Putzkünste entdeckt. Und mit der Schule konnte ich meinem Sohn auch nicht helfen.

Wie war denn eigentlich Ihre eigene Schulzeit?

Ich hatte einen Lateinprofessor, von dem ich immer glaubte, dass er mich überhaupt nicht mag. Ich war ein guter Schüler, aber in meinem Maturajahr wurde ich einmal ohnmächtig und schlug mir beim Hinfallen ein paar Zähne aus. Ich musste ins Spital. Der Lateinprofessor war der einzige Lehrer, der mich besuchen kam. Er saß an meinem Bett und sagte: „Lass dir Zeit, es gibt keine Eile zurückzukommen, du brauchst jetzt Zeit zum Heilen.“ Ich werde mich immer daran erinnern, weil es eine sehr weise Aussage war, die ich damals überhaupt nicht verstand. Natürlich wollte ich zurück in die Schule, ins Leben! Aber der Satz blieb hängen. Es war eine dieser Weisheiten, die einem von einem Mentor mitgegeben werden, und die man erst Jahre später versteht.