David Duchovny: Hilflos gegenüber Verbrechen an der Menschheit

Musik zu machen begann der Amerikaner als Bub. „Ich ging in eine Schule, die von Folk-Legende Pete Seeger (,Where Have All the Flowers Gone?’, Anm.) gegründet wurde. Wir spielten auf der Blockflöte – Songs wie ,Blowing In The Wind’ und ,We Shall Overcome’.“

Später wurde Duchovny zum Beatles-Fan, liebte auch Elton John, The Who und die Stones. Während des Literaturstudiums packte ihn das Schauspielfieber, und er startete als Fox Mulder in „ Akte X“.