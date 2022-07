David Beckham macht sich über Sportwahn seiner Frau Victoria lustig

"Was sich neckt, das liebt sich", scheint das Motto der Beckhams zu sein. Das ehemalige "Spice Girl" und der Ex-Kicker teilen gern mal öffentlich gegeneinander aus. So machte sich David Beckham schon einmal über die mangelnden Gesangskünste seiner Frau lustig. Zudem zog der ehemalige Profispieler Victoria Beckham wegen ihrer Essgewohnheiten in einem Interview auf. "Leider bin ich mit jemandem verheiratet, der seit 25 Jahren das Gleiche isst. Seit ich Victoria kenne, isst sie nur noch gegrillten Fisch und gedünstetes Gemüse", erzählte Beckham im Podcast "River Cafe Table 4" über die eintönigen Essgewohnheiten seiner Gattin.

Dass es die vierfache Mutter Medienberichten zufolge auch mit ihrer Fitnessroutine übertreiben soll, darüber machte sich David Beckham jetzt in einem Video auf Instagram lustig.

Beckham: "Kann nicht einmal einen Kaffee trinken, ohne dass Vic Lunges macht"

Aktuell genießen die Beckhams ihren Familienurlaub in Italien, wo sie auf einer Jacht Ferien machen. David veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ein Video, in dem er im Inneren des Luxus-Schiffes zu sehen ist.

"Kann nicht einmal einen Kaffee trinken, ohne dass Vic Lunges [Anm. Ausfallschritte] macht", schrieb er unter den Clip. "Wartet darauf", fordert er seine Follower auf und deutet im Video hinter sich, während im Hintergrund plötzlich seine Ehefrau auftaucht und in voller Fitness-Montur im Ausfallschritt über das Deck turnt. Womit auch Victoria Beckham Sinn für Humor bewies. Immer wieder wird ihr vonseiten der Medien vorgeworfen, sie würde es mit ihrem figurbewussten Lebensstil übertreiben.