Taylor Swifts Freund: Verschwiegen, aber schwer verliebt

"Es war ihnen offensichtlich bewusst, dass man ihnen zusah, aber es schien ihnen nicht auszumachen. Taylor wirkte, als würde sie ihn total bewundern, als wäre sie von ihm hingerissen", so der Gast gegenüber Us Weekly.

Joe Alwyn wurde 1991 im englischen Tunbridge Wells, südlich von London, geboren. Er studierte an der Central School of Speech and Drama in London. Im Film "Die irre Heldentour des Billy Lynn" (2016) debütierte er als Schauspieler.