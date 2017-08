Es war US-Rapper Kendrick Lamar (30), der den Hauptpreis bei der Verleihung der MTV Video Music Awards gewonnen hat. In der Nacht auf Montag gab's für ihn den Award für das "Video des Jahres" mit seinem Song "Humble". Zum Künstler des Jahres wurde der britische Singer-Songwriter Ed Sheeran (26) für "Shape of you" gekürt.

Foto: APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Die beiden Musiker gingen mit ihren Trophäen aber ziemlich unter, für mehr Gesprächsstoff sorgten nämlich andere Goldkehlchen bei der hochkarätigen Musikshow, die in Inglewood stattfand.

Foto: Matt Sayles/Invision/AP

Für seichte Witze kritisiert

So präsentierte sich etwa Moderatorin Katy Perry (32) äußerst politisch auf der Bühne und beleidigte gleich zu Beginn US-Präsident Donald Trump (69) mit mehreren Gags. Sie selbst erntete allerdings auch herbe Kritik für ihre seichten Witze, die meist nach hinten losgingen. Und auch die atemlos wirkende Performance zu "Swish Swish", die nur von Kollegin Nicki Minaj (32) gerettet wurde, sorgte für böse Kommentare auf Twitter.

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER

Foto: APA/AFP/JEAN-BAPTISTE LACROIX

Taylor kam nicht

Ihre Erzfeindin Taylor Swift (27) dagegen erschien erst gar nicht bei den VMAs, war aber dennoch die große Gewinnerin des Abends. Ihr Video zum Song "Look What You Made Me Do" feierte bei der Liveshow seine Weltpremiere.

Die Rache der Taylor Swift

Das Rache-Epos, das sich auf ihre weiteren Rivalen wie Kim Kardashian und Kanye West bezieht, wurde jubelnd aufgenommen. Taylor macht sich in dem Ohrwurm noch dazu über sich selbst lustig.

Die Preisverleihung wurde auch ohne Award zu Swifts Triumph, Katy Perry sah dagegen ziemlich alt aus ...

Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Frederick M. Brown

Ebenfalls top bei der sonst langatmigen Veranstaltung: Miley Cyrus und ihre rauchige Stimme in "Younger me" und Pinks Medley ihrer größten Hits.

Red Carpet: Die Outfits der VMAs