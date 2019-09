Sienna Miller und Jude Law gehen sich immer noch aus dem Weg

Sie sind einander längst nicht mehr gram. Aber treffen wollten sie einander trotzdem nicht, obwohl sie in derselben Stunde nur ein Stockwerk voneinander entfernt waren. Hollywood-Star Jude Law (46) promotete bei den Filmfestspielen in Venedig seine Serie „The New Pope“ (ab Herbst auf Sky), Fortsetzung von „The Young Pope“, im ersten Stock des Hotel Excelsior am Lido.