Daniela Katzenberger: Zehen-OP und Haarausfall

Auf Instagram zeigte sich Reality-TV-Star Daniela Katzenberger kürzlich offen wie niemals zuvor: In einer Bilderserie spricht sie ehrlich über (persönlich empfundene) Schönheitsmakel und verrät auch sonst das eine oder andere Geheimnis aus ihrem Leben. Der Post steht unter dem neuesten Instagram-Trend "By the way", der für mehr Transparenz und Ehrlichkeit auf Social Media steht. Katzenberger mag ihre langen Zehen nicht Mit Humor und schonungsloser Offenheit zeigt die 39-Jährige Körperstellen, die sie selbst als problematisch empfindet, und spricht über geplante Schönheitsoperationen. So verriät sie, dass ein chirurgischer Eingriff an ihren Zehen bevorsteht. "Werde im Oktober meine Zehen kürzen lassen (den 2. und 3.)." Die Gründe macht sie ebenso unmissverständlich klar: "Mir scheißegal, was irgendjemand dazu sagt, bin unzufrieden. Mehr Gründe brauche ich dafür nicht."

"Daniela Glatzenberger" Ein anderes Foto zeigt kahle Stellen auf Katzenbergers Kopfhaut. Diese seien aufgrund jahrelanger Experimente mit Extensions entstanden. "Muss sie nun transplantieren lassen", schreibt sie zu dem Foto und fügt mit ihrem typischen hinzu: "Ich nenne mich selbst immer liebevoll: Daniela Glatzenberger." Ebenso haarig geht's gleich am ersten Foto der Bilderserie zu, das Katzenberger mit wilder Frisur zeigt. "Ich hasse meine Naturhaarfarbe! Deswegen geht's alle 4 Wochen zum Ansatzfärben."Auch mit diesem Satz zeigt sie, dass sie sich von der makellosen Ästhetik vieler Instagram-Profile bewusst abheben möchte. Katzenberger teilt auch ein Bild von sich vor ihrer zweiten Brustoperation im Jahr 2021, das sie selbst als "schlimmstes Foto ever von mir" bezeichnet. Zudem spricht sie über ihre Zahnkorrektur: "Hab mein schiefes Pferdegebiss immer gehasst, auch wenn alle gesagt haben: Ist doch dein Markenzeichen!" Dank einer zweijährigen Behandlung mit einer Zahnspange hat sie das Problem inzwischen behoben. Ansonsten verrät der Reality-Star ihren Traum von einer eigenen Wachsfigur und einem von ihr selbst kreierten Burger namens "Daniela Katzen-Burger".