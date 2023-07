Daniela Katzenberger erinnert sich an Zeugungsnacht

Seit 2014 ist Daniela Katzenberger nun schon mit Lucas Cordalis liiert. Am 20. August 2015 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Jetzt erinnerte sich die "Katze" an die Nacht zurück, in der die inzwischen siebenjährige Sophia gezeugt wurde.

Katzenberger: "Aber wir haben schärfer geschossen"

Während sie und Cordalis in ihrem alten Doppelbett lagen, erzählte der Reality-TV-Star gegenüber RTL: "Einen Stock unter uns wurde Sophia gezeugt. Und dann sind wir hochgezogen, mit Kind."