Dakota Johnson nach Trennung von Chris Martin frisch verliebt? Dieser Satz verrät alles

Nach ihrer Trennung von Sänger Chris Martin vergangenen Juni hat Dakota Johnson wieder angefangen zu daten - und dabei offenbar einen neuen Partner gefunden. Und wie es aussieht, handelt es sich wieder um einen Musiker. Dakota Johnson auf Role Models Album zu hören Der Amerikanische Sänger Role Model, der mit bürgerlichem Namen Tucker Pillsbury heißt, scheint die Beziehung mit der Schauspielerin nun bestätigt zu haben, nachdem er und Johnson bereits seit einigen Monaten für Dating-Gerüchte gesorgt hatten. Ausschlaggebend war der Umstand, dass Johnson in Role Models Song „Love I You“ auf seinem Album „Chuck Timely & the Hourglass“ zu hören ist, das am 7. August erscheint.

Role Model: Anspielung auf Gerüchte um Romanze mit Johnson In der Coverstory für das Magazin NYLON Guys sprach der 29-Jährige über die Zusammenarbeit mit dem „50 Shades of Grey“-Star und machte dabei eine Bemerkung, die als Bestätigung der Liebes-Spekulationen gedeutet werden kann. Auch wenn der vielsagende Kommentar nur nebenbei erfolgte. Als der Musiker über die Entscheidung sprach, Johnson für einen Gastauftritt im Song zu engagieren, sagte er: „Ich hatte viele Namen zur Auswahl, und dann kam Dakota eines Tages ins Studio, und Mason [Stoops, Gitarrist und Produzent] meinte: ‚Warum machst du es nicht?‘“

Woraufhin Role Model mit den Worten: „Stopp! Wir vermischen nicht Berufliches und Privates“ protestierte. Dakota Johnson und Role Model hatten erstmals Gerüchte um eine Romanze angeheizt, als sie Ende letzten Jahres beim gemeinsamen Abendessen gesichtet wurden und sehr vertraut wirkten. Johnson hat sich bisher noch nicht zu ihrer Verbindung zu dem Musiker geäußert.