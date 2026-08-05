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Neue Freundin: Shawn Mendes macht Beziehung mit Bruna Marquezine offiziell

Die ersten Gerüchte über eine Beziehung des Paares kamen im Dezember 2025 auf.
05.08.2026, 08:59

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Shawn Mendes lächelt vor einem grauen Hintergrund in die Kamera.

Sänger Shawn Mendes hat seine Beziehung zu Bruna Marquezine erstmals offiziell bestätigt. Anlass für das Liebes-Outing war der 31. Geburtstag der Brasilianerin, die als Model und Schauspielerin tätig ist.

Shawn Mendes gratuliert Marquezine zum Geburtstag

Mendes teilte am 4. August 2025 mehrere gemeinsame Videos und schrieb dazu: „Feliz aniversário my baby“ - auf Deutsch: „Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby.“

Der eine Royal, der William sagt, wenn er „aufgeblasen“ ist

„Du bist ein Licht und eine Mutter in jedem Raum, den du betrittst. Nicht dass es zu kitschig wird, aber du hast mein Leben wirklich verändert und ich bin so, so dankbar für dich“, fügte der 27-Jährige hinzu, bevor er sein Posting mit den Worten schloss: „Ich liebe dich so, so, so sehr. Wir alle tun das, meine Liebste.“

Die ersten Gerüchte über eine Beziehung des Paares waren im Dezember 2025 aufgekommen. Nun lassen Mendes’ rührende Worte keine Zweifel mehr daran, dass er und Marquezine zusammen sind.

kurier.at, spi  | 

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