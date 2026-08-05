Neue Freundin: Shawn Mendes macht Beziehung mit Bruna Marquezine offiziell

Sänger Shawn Mendes hat seine Beziehung zu Bruna Marquezine erstmals offiziell bestätigt. Anlass für das Liebes-Outing war der 31. Geburtstag der Brasilianerin, die als Model und Schauspielerin tätig ist.

Shawn Mendes gratuliert Marquezine zum Geburtstag

Mendes teilte am 4. August 2025 mehrere gemeinsame Videos und schrieb dazu: „Feliz aniversário my baby“ - auf Deutsch: „Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby.“