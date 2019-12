Daisy Ridley: Wie man seinen inneren Jedi findet

Die Britin Daisy Ridley ist mit einer einzigen Rolle schlagartig bekannt geworden: Als toughe Schrottsammlerin und Kämpferin Rey im " Star Wars"-Universum. In "Der Aufstieg Skywalkers", der am Mittwoch (18. Dezember) ins Kino kommt, zeigt Ridley sich noch einmal mit Lichtschwert.

Grenzen erforschen

Ridley stand beim ersten Film noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Das habe auch eine gewisse Unsicherheit am Filmset mit sich gebracht, verriet sie im apa-Interview. Wenn sie am Anfang noch oft Dinge wie "Oh sorry, ich habe da noch eine Frage" sagte, so sei sie nun viel selbstsicherer und mutiger. "Bei dem Film habe ich Sachen gemacht, von denen ich nie gedacht hätte, dass ich das schaffen würde", erzählte Ridley. "Den großen Sprung im Trailer, den viele gesehen haben. Wenn du in neun Metern Höhe an Seilen hängst, zwei Männer dich halten und du weißt, wenn die dich fallen lassen, wärst du hinüber. Ich hätte mir nicht vorstellen können, so etwas zu machen. Man lernt wirklich, anderen Menschen zu vertrauen." Auch im Trailer zum neuen Film heißt es, dass "sich der Angst zu stellen" das Schicksal eines Jedi sei.

Wie man ein Jedi wird

Ridleys Figur ist als quasi letzter Jedi eine der wichtigsten Figuren im " Star Wars"-Universum. Aber wie wird man denn ein Jedi, wenn man nicht zufällig mit einem Lichtschwert und der Macht im Rücken durch Weltall saust? Die 27-Jährige hat da einen ganz einfach Trick - und ein gutes Beispiel.