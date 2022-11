"Dahmer": Evan Peters' körperliche Strapazen für Serienmörder-Rolle

Peters trug laut Murphy während der vier Monate der Vorbereitung und der sechs Monate des Drehs an seinen Armen befestigte Bleigewichte und Schuheinlagen, um Dahmers Bewegungen zu internalisieren.

Peters sei "im Grunde monatelang in dieser Rolle geblieben, so schwierig sie auch war", so Murphy. Außerdem habe er durchgehend eine Zigarette in der Hand gehalten, Dahmers Jeans und seine Brille getragen, so Peters. Ein Dialekttrainer sollte ihm helfen, das Sprachmuster des Mörders zu lernen.

Co-Star Niecy Nash erinnerte sich in dem Gespräch laut Variety, dass sie Peters zu Beginn der Dreharbeiten "inmitten seines Prozesses" erlebt hatte. Sie habe während der Dreharbeiten für ihn gebetet, weil sie erkannt habe, dass die Arbeiten an der Serie ihn "ermüdeten" und "beunruhigten". Peters selbst gab an, dass er "120 Prozent" geben wollte, um der Rolle gerecht zu werden.