Dänische Kronprinzessin Mary mit Corona angesteckt

Die dänische Kronprinzessin Mary (49) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Die Frau des dänischen Thronfolgers Kronprinz Frederik (53) sei am Montag positiv getestet worden und halte sich nun in Isolation auf Schloss Amalienborg in Kopenhagen auf, teilte das dänische Königshaus mit.

Prinzessin Mary wegen Corona-Infektion in Quarantäne

Ob die gebürtige Australierin Krankheitssymptome zeigt, ging aus der kurzen Mitteilung des Hofes nicht hervor. "Die Kronprinzessin wurde heute, Mittwoch, 15. Dezember 2021, positiv auf COVID-19 getestet. Ihre Königliche Hoheit bleibt isoliert im Frederiks VIII.-Palast in Amalienborg", teilte der Palast mit. Bei anderen Familienmitgliedern sei keine Infektion festgestellt worden. Bereits vor rund einem Jahr war der älteste Sohn von Mary und Frederik, Prinz Christian (16), nach einem Corona-Ausbruch an seiner Schule positiv getestet worden.