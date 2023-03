Dänische Königin "wird Funktion als Regentin des Landes wieder aufnehmen"

Die dänische Königin Margrethe II startet nach ihrer Rücken-Operation im Februar an ihrem 83. Geburtstag wieder ins Arbeitsleben. Die Monarchin werde sich der dänischen Bevölkerung am 16. April auf dem Balkon ihres Schlosses Amalienborg in Kopenhagen zeigen, teilte der dänische Hof am Donnerstag mit. "Es wird erwartet, dass die Königin nach ihrer gut überstandenen Rücken-Operation im Februar am selben Tag ihre Funktion als Regentin des Landes wieder aufnehmen wird", hieß es.