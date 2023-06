Cyndi Lauper (70): "Ich habe ein Alter erreicht, in dem ich pinke Haare haben kann"

Ausgefallene Kleidung und bunte Haare – das wurde zum Markenzeichen der Sängerin Cyndi Lauper, die heute, Donnerstag, ihren 70. Geburtstag feiert. "Ich denke, ich habe jetzt ein Alter erreicht, in dem ich pinke Haare haben kann - oder blaue", sagte sie erst kürzlich in einem Interview.

Berühmt wurde Lauper mit Songs wie "Time After Time" und "Girls Just Want To Have Fun". Dass Letzterer überhaupt ein Hit wurde, war aber gar nicht so klar. Denn die erste Version fand sie selbst "zum Gähnen und langweilig".

Songwriter Robert Hazard (1948-2008) schrieb das Lied aus einer Männerperspektive und damit konnte Lauper überhaupt nicht leben. "Es wurde von einem Mann geschrieben und er schrieb: ,Hey, wir haben Glück. Sie wollen Spaß haben. Hier bin ich.’ Und das war für mich überhaupt nicht so, weil ich eine Frau bin. Ich bin kein Mann. Und das war ein Problem". So formte sie selbst den Song so lange um, bis er für sie passte.