Georgina Rodríguez überrascht mit Aussage über Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez sind seit 2016 zusammen und ziehen gemeinsam fünf Kinder groß. Offiziell verheiratet sind die beiden bisher nicht, auch wenn eine Aussage von Rodríguez vermuten lässt, dass der Fußball-Star und die Influencerin doch schon still und heimlich den Bund fürs Leben geschlossen haben.

Rodríguez über Beziehung zu Ronaldo

In der zweiten Staffel ihrer Doku-Serie "Soy Georgina", welche seit 24. März auf Netflix läuft, machte die 29-Jährige jetzt eine Andeutung, die darauf schließen lassen könnte, dass sie und der Fußballstar längst verheiratet sein könnten.

"Ich könnte wirklich nicht mehr verheiratet sein", sagt Georgina in ihrer Reality-TV-Serie. "Cristiano und ich sind in den Augen Gottes verheiratet, das ist alles, was für mich zählt", sagte Rodríguez in der Netflix-Show. "Er beschützt uns und hält uns zusammen. Eines Tages wird aber eine Zeremonie folgen." Ob sie tatsächlich kirchlich geheiratet haben, bestätigt sie aber nicht direkt und nennt auch sonst keine weiteren Details.