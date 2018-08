Crewmitglied klagt Johnny Depp wegen Eskalation am Set

"Filme können stressig sein"

Der " Alice im Wunderland"-Star ist also derzeit nicht nur mit seiner Ex-Frau Amber Heard, sondern zusätzlich auch noch mit seiner ehemaligen Verwaltungsgesellschaft in diverse Rechtsstreitigkeiten verwickelt. Zumindest hält "City of Lies"-Regisseur Furman nach wie vor zu seinem Hauptdarsteller: "Filme können stressig sein. Wir alle lieben Geschichten - hier gibt es keine." Zeit, dass der krisengeschüttelte Schauspieler endlich wieder zur Ruhe kommt.

"City of Lies" kommt voraussichtlich am 7. September in die heimischen Kinos.