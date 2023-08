Crème de la Crème: Alle Details zu Jack Antonoffs starbesetzten Hochzeit

Die Braut erschien an ihrem großen Tag in einem weißen Neckholder-Kleid, das sie mit einem weißen Schleier kombinierte. Unterdessen trug Antonoff in einem schicken, schwarzen Smoking und seine charakteristische, runde Brille.

Das Paar war von Familie und Freunden umgeben, als es sich während der unauffälligen Hochzeit das Ja-Wort gab.

Bereits am Vorabend der Hochzeit hatte der Umstand, dass Taylor Swift in der Stadt ist, eine regelrechte Massenhysterie ausgelöst. Während Antonoff mit seinen Hochzeitsgästen in einem Restaurant diniert hat, hatten sich Hunderte von Swift-Fans vor dem Lokal versammelt und eine Hauptstraße blockiert - nur um eventuell einen Blick von Swift erhaschen zu können.

