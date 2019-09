Cream-Drummer Ginger Baker in kritischem Zustand

Herz- und Lungenprobleme

In den letzten Jahren hatte Baker immer wieder ernstere gesundheitliche Probleme. Zuletzt wurde er 2016 am offenen Herzen operiert, die Tour mit seiner Band Air Force hatte er deswegen absagen müssen. 2013 sagte er dem Rolling Stone, dass es um seine Gesundheit "nicht gut" bestellt sei und Auftritte ihn sehr anstrengen würden. "Ich habe degenerative Arthrose, die sehr schmerzhaft ist, und bin deswegen auf ein Regime von Schmerzmedikation angewiesen", so der heute 80-Jährige. "Abseits davon habe ich COPD (chronische Atemerkrankung, Anm.) vom Rauchen."