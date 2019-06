Eric Clapton war in der Wiener Stadthalle in Hochform

„ Clapton is God“ schreit jemand aus der achten Reihe. Ob Eric Clapton das gern hört, ist fraglich. Als „Egomane mit einem Minderwertigkeitskomplex“, sagte er einmal, habe es ihn genauso gefreut wie abgestoßen, als Mitte der 60er-Jahre erstmals ein derartiges Graffiti in der U-Bahnstation Islington in London auftauchte. Gerade mal zwanzig Jahre war Clapton damals – und schon besser als jeder andere Gitarrist in England.

Jetzt, mehr als fünf Jahrzehnte später, steht er auf der Bühne der Wiener Stadthalle und lässt wieder einmal Soli vom Stapel, dass man unweigerlich an die "God"-Graffiti erinnert wird. So mühelos wirkt sein Spiel, so lässig lässt er die Töne aus dem Instrument fließen, so elegant und effizient tanzen seine im Video häufig in Großaufnahme gezeigten Finger über das Griffbrett, dass es einfach magisch anmutet.