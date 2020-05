Courteney Cox bekommt von ihrer Tochter skurrile Muttertagsgeschenke

Cox bekommt nämlich immer nur bizarre Geschenke von ihr, verriet sie jetzt im Interview mit Jimmy Kimmel. So hat sie im Vorjahr ein sehr besonderes Buch bekommen.

"Letztes Jahr hat Coco mir ein Buch besorgt, ich denke ,The Sound of Farts'. Ich liebe Fürze. Ich liebe einen Furzwitz. Aber das will ich nicht", lachte sie. Und fügte hinzu, dass sie froh ist, dass jetzt wärend der Pandemie die Geschäfte zu haben und sie so eventuell um ein komisches Geschenk herumkommt.

Stattdessen hofft die US-Schauspielerin, dass ihre Tochter ihr heuer etwas schenkt, das ihre „Gefühle“ zeigt. "Ich möchte einen schönen handgeschriebenen Brief haben, der ihre Gefühle für mich zeigt."

Ein schönes Geschenk wäre für sie auch, endlich ihren Freund, Snow-Patrol-Rocker Johnny McDaid, wieder sehen zu können.